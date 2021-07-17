5 تطبيقات على السوشيال تزعم تغشيش طلاب الثانوية والتعليم تتصدى..اقرأ التفاصيل

كتب محمود طه حسين

منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، ظهرت عدة تطبيقات على السوشيال ميديا، زعمت تغشيش طلاب الثانوية العامة ونشر الغش داخل اللجان فى الوقت الذى تتصدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأجهزة المختصة بحسم وقوة لهذه الصفحات وتعليقها.

وتبنت مجموعات الغش والتى تعمل على استنزاف الطلاب ماديا، تطبيقات مختلفة هذا العام، كان من أبرزها تطبيق تيك توك وتيليجرام وواتس آب وفيس بوك ويوتيوب.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكترونى بالوزارة يبذل أقصى جهدا لتتبع الصفحات التى تروج للغش ويتم غلقها بشكل يومى مع إبلاغ الجهات المسئولة لمحاسبة القائمين عليها، موضحه أن هناك استفادة من محاولات الغش ولكنها بسيطة ولا تؤثر على الطالب المجتهد الذى يركز فى الاعتماد على نفسه فى الإجابة عن الأسئلة فى الامتحانات، مشددة على أن ظاهرة الغش مرض خطير أصاب المجتمع، حيث يسعى الطالب إلى الحصول على حق ليس بشكل وطريقة غير شرعية تتمثل فى الغش.

وشددت المصادر على أن الوزارة مستمرة فى إغلاق كل الصفحات التى تقوم مجموعات الغش بفتحها، مشيرة إلى أن الأمور بامتحانات الثانوية تسير بشكل منتظم.

وتابعت المصادر: الوزارة لا تتهاون مع آى طالب يرتكب خطأ داخل لجنة الامتحان ولن يكون هناك أى تعاطف فى تطبيق العقوبات التى حددها القانون، وهى الحرمان من الامتحان لمدة عامين لمن يقوم بتصوير الأسئلة والأجوبة، والحرمان عاما لمن يغش داخل اللجنة وأيضا الحرمان من امتحان المادة التى يؤديها الطالب إذا ارتكب مخالفة أخرى منها على سبيل المثال حيازة محمول دون استخدامه.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .