القبض على شخصين وراء الاتجار فى العملة فى الساحل

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى بمنطقة الساحل ، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، سيدة ) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الأول" وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبالغ مالية محلية وأجنبية – مبلغ مالى "عملة أجنبية مُقلدة" - عدد 5 شيكات بنكية - عدد 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .