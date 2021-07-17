الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق شب داخل مطار المثنى وسط بغداد

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سيطرت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، على حريق شب داخل مطار المثنى، وأنقذت حاوية للأعتدة والصواريخ من الانفجار وسط بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن: "الحريق شب داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة بجانبها حاوية للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد".

وأضافت أن فرق الإطفاء أبعدت النيران عن حاوية الأعتدة المجاورة لموقع الحادث وسيطرت على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية، مع تحجيم أضرارها المادية، مطالبة بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.