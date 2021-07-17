الجزائر تسجل 1107 حالات إصابة بفيروس "كورونا" و12 وفاة في يوم واحد

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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، تسجيل 1107 حالات إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة في يوم واحد.



وقال فورار- في مؤتمر الصحفي اليوم /السبت/ - إن " إجمالي الإصابات ارتفع إلى 152 ألفا و210 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3922 حالات وفاة".



وأضاف إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 104 آلاف و992 حالة، بعد شفاء 595 حالة، خلال يوم واحد، مشيرا إلى وجود 47 مصابا في العناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر، كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب "كورونا" من منتصف الليل إلى 4 صباحا وذلك في 14 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.