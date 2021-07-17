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تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية على صفحات الغش والتعليم تتحقق

السبت، 17 يوليه 2021 10:36 ص
تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية على صفحات الغش والتعليم تتحقق طلاب بالثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت صفحات وجروبات الغش أسئلة وإجابات امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) أداء امتحان "الكيمياء" بإجمالي 393 ألف و883 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 
 

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تنسيق الثانوية العامة 2021

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