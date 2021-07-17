اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 09:38 ص
أكرم القصاص
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البيت الأبيض: بايدن يتطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق في مختلف القضايا

السبت، 17 يوليه 2021 09:00 ص
البيت الأبيض: بايدن يتطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق في مختلف القضايا المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي
أ ش أ

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت - إن بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 26 يوليو الجاري.. مضيفة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي من شأنها أن تسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وتعزيز التعاون الثنائي في إطار التعاون الاستراتيجي.
 
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تركز الزيارة أيضًا على المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ.
 

البيت الأبيض

جين ساكي

جو بايدن

رئيس الوزراء العراقي

مصطفى الكاظمي

العراق

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