اليوم السابع
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البحوث الإسلامية: استمرار العمل بلجان الفتوى فى المحافظات خلال عيد الأضحى

السبت، 17 يوليه 2021 12:57 م
البحوث الإسلامية: استمرار العمل بلجان الفتوى فى المحافظات خلال عيد الأضحى مجمع البحوث الإسلامية
كتب ـ لؤى على

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أعلنت الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية عن استمرار  عمل لجان الفتوى الرئيسة والفرعية في جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال جميع أيام عيد الأضحى المبارك باستثناء يوم العيد.
 
وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن لجان الفتوى وما تقدمه من خدمات جماهيرية تعكس اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر  الدكتور أحمد الطيب بكل ما يلامس واقع الناس ويلبي احتياجاتهم المعرفية اليومية في كثير من المسائل محل اهتماماتهم.
 
فيما أوضح الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع أن اللجان تعمل في مواعيدها الطبيعية سواء الفترات الصباحية أم المسائية في بعض اللجان، وهو ما يؤكد اهتمام المجمع بهذه الخدمة المهمة التي يقبل عليها مختلف فئات المجتمع كل حسب احتياجاته واستفساراته.
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

عيد الاضحى

لجان الفتوى

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