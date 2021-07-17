اليوم السابع
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استقرار أسعار اللحوم البلدى.. والكيلو يبدأ من 130 جنيها للكيلو

السبت، 17 يوليه 2021 07:00 ص
استقرار أسعار اللحوم البلدى.. والكيلو يبدأ من 130 جنيها للكيلو لحوم
كتب أحمد حمادة

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مع اقتراب وقفة عيد الأضحى شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 17-7-2021، استقرارًا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة وعضو شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت  بين  130-150 جنيها للكيلو،  وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو،و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.  
 
وأشار غازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر كباب الحلة تراوح  بين 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها. 
 
 
 
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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