استقرار أسعار اللحوم البلدى.. والكيلو يبدأ من 130 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

مع اقتراب وقفة عيد الأضحى شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 17-7-2021، استقرارًا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة وعضو شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت بين 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو،و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

وأشار غازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر كباب الحلة تراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.