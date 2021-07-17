أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 7.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 11 جنيها.
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 14 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها.
العنب الأبيض 13 جنيها.
الباميا الخضراء 14 جنيها.
تفاح أحمر ايطالى 27 جنيها.
تفاح بلدى 15 جنيها.
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