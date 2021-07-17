استطلاع:60% من الكوريين الجنوبيين يرون أن الوحدة مع كوريا الشمالية أمرا ضروريا

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أظهر استطلاع أجراه المعهد الكوري للتوحيد الوطني(KINU)، أن ما يقرب من 60% من الكوريين الجنوبيين يعتبرون أن إعادة التوحيد مع كوريا الشمالية أمرا ضروريا.

وأفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، الجمعة بأنه وفقا للاستطلاع الذي شمل 1,003 بالغين، أجاب 58.7% من المستجيبين بأن التوحيد ضروري، مما يدل على زيادة نسبة المؤيدين للوحدة 6 نقاط مئوية عن استطلاع العام الماضي.

واستشهد المعهد بتوقعات جديدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كأحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع أن النسبة المئوية للمشاركين الذين رأوا الحاجة إلى التوحيد تراجعت تدريجياً منذ انهيار قمة هانوي في فبراير 2019 بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.