احذر سرقة التيار الكهربائى خلال أيام العيد.. غرامة تصل لـ200 ألف جنيه

كتبت ــ رحمة رمضان

تحرص شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي وخاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ومن المقرر أن تشهد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك حملات مكثفة لضبط سارقى التيار وتحرير محاضر ضدهم، من خلال الضبطية القضائية للعاملين بشركات الكهرباء أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء ويتم حساب الغرامة وفقا لمعاير وضوابط يجب معرفتها قبل سداد الغرامة، وهى كالآتى:

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

-بالنسبة لطريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائى تكون كالآتي:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".