اتحاد الغرف العربية ينظم مؤتمر الأمن الغذائي في السودان نوفمبر المقبل

كتب – إسلام سعيد

يعقد اتحاد الغرف العربية مؤتمر الاستثمار في الأمن العذائي العربي الذي يستضيفه السودان في الرابع عشر من نوفمبر المقبل، وذلك بناء على قرار اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد التي عقدت في دبي في يونيو الماضي.

وأجرى الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ، خلال زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يرافقه الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية رؤوف أبو زكي، مباحثات بارزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين، كما التقى بقيادات اتحاد اصحاب العمل السوداني والغرف المتخصصة.

وأوضح حنفي خلال لقاءاته في العاصمة الخرطوم، أن مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي يهدف إلى الإعلان عن السودان الجديد في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب من كافة أنحاء العالم.

وتابع: لمسنا رغبة حقيقية للتغيير في السودان عبر الإصلاحات الاقتصادية الجارية من تحرير أسعار المنتجات وصياغة قوانين جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص والتعديلات الاقتصادية الاخرى إلى جانب تعريف السودان لتوجهه الاقتصادي لحفز وتشجيع القطاع الخاص للعمل، وهذه كلها عوامل تسهم فى جذب القطاع الخاص العربي للاستثمار في السودان واقامة شراكات مع القطاع الخاص السوداني في مجالات ومشاريع محددة كأولوية ورؤية واضحة لمستقبل السودان الجديد في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعدين.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أن الهدف من المؤتمر ليس فقط أن يكون السودان مقصدا للمستثمرين او سوقا للمنتجات بل أن يكون السودان عبر اتحاد الغرف العربية بشراكاته ومظلته الممتدة خارج المنطقة العربية محورا تنطلق منه المشاريع فى ظل شراكات استراتيجية عربية وأجنبية إلى جميع انحاء العالم.

وقال " رأينا قيادات وطنية حقيقية لديها رغبة حقيقية فى التغيير وقيادات عملية تتعامل مع واقع محدد وتبتغي التغيير للأفضل من خلال التعاون مع القطاع الخاص ” مؤكدا ان تلك الرؤية داعمة ومشجعة ومطمئنة للقطاع الخاص العربي للاستثمار بالسودان.

وعقد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، ورئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني، هاشم صلاح مطر، موتمرًا صحافيا في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية رؤوف ابو زكي، حيث تم الاعلان عن تنظيم أعمال مؤتمر السودان للاستثمار في الامن الغذائي العربي بالخرطوم بالشراكة مع اتحاد عام اصحاب العمل السوداني ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية وذلك فى الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

ويأتي المؤتمر برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وحضور عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار بالدول العربية وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات من الدول العربية ومختلف بلدان العالم.