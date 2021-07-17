إلغاء الأجازات و نشر 131 سيارة إسعاف بالشوارع خلال أيام العيد بالشرقية

الشرقية - ايمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مشدداً على مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، و مديرى المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافى من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائى الرئيسية بالزقازيق، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهاً بزيادة القوى البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أى طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى منع الاجازات خلال هذه الفترة.

كما شدد وكيل الوزارة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالى والإدارى، والمتابعة بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية أثناء هذه الفترة.

وأشار "مسعود" بأنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية، وتم الدفع بعدد 131 سيارة إسعاف، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، والميادين داخل المدن الرئيسية، وتمركز سيارات الإسعاف فى 83 نقطة مختلفة بالمحافظة.