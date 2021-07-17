إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة، فى حادث تصادم وقع بين سيارتين نصف نقل، بطريق السعدى الفولى- صان الحجر، دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس الحسينية المركزى بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق السعدي الفولى - صان الحجر، دائرة مركز شرطة الحسيينة، بسبب السرعة الزائدة، وتم رفع أثار الحادث وجارى تحرير محضر بالواقعة.