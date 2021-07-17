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إخلاء سبيل عبد الناصر إسماعيل على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة

السبت، 17 يوليه 2021 11:43 م
إخلاء سبيل عبد الناصر إسماعيل على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبد الناصر إسماعيل
كتب إبراهيم قاسم

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قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معه بتهمة تلقى تمويل أجنبى ونشر أخبار كاذبة.
 
 
وكانت النيابة وجهت للمتهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
 
 
 

عبد الناصر اسماعيل

الارهاب

التمويل الاجنبى

الحوادث

النيابة

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