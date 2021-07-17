أشهر منجد بلدى بالمحلة: المهنة أوشكت على الاندثار بعد المراتب الإسفنج والفايبر

الغربية عادل ضرة

التقى اليوم السابع، أحد صنايعية التنجيد البلدي والتى أوشكت على الانقراض بعد ظهور المراتب الفايبر والإسفنج ولجوء المواطنين لاستبدالها بدلا من المراتب القطن.

ويقول الأسطى حسن عبد السلام الشهير بـ"حسن قطنة"، إنه يعمل في مهنة التنجيد منذ سنوات طويلة أكثر من 30 سنة وأوشكت هذه المهنة علي الاندثار وغطت المراتب الفايبر والإسفنج الأسواق وحلت محل المرتبة القطن.

وأضاف أن المراتب القطن لها زبونها الخاص ويأتي بين حين وآخر زبون يطلب تنجيد مراتب قطن ومخدات، مشيرا إلى أن تجهيزات العرائس حاليا يلجأ أهل العروسين لشراء المراتب الجاهزة بدلا من التنجيد.

وأكد أنه أفني عمره في هذه المهنة منذ صغر سنه وبين وقت وآخر يأتي زبون لتنجيد مرتبة قطن، مضيفا أنه يستخدم جريدة النخل في تنفيض القطن بعد إدخاله الماكينة ثم تعبئته في قماش المرتبة أو المخدة أو اللحاف.

وأوضح أن المراتب البلدي انقرضت بعد ظهور المراتب الفايبر وانتشارها في الأسواق.

ويضيف مصطفي السيد صنايعي تنجيد أنه يقوم بتنفيض القطن في الماكينة بعد اختفاء القوص والذي كان يستخدم قديما وحلت الماكينة محله، ثم يتم تعبئة القطن في القماش وتقفيل المرتبة بعد ذلك.

وأشار إلى أن الإقبال علي شراء القطن أصبح معدوما ويلجأ المواطنون لشراء المراتب الفايبر.



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