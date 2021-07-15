اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:23 م
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تعرف على أسعار الخضروات الجملة اليوم

الخميس، 15 يوليه 2021 12:51 م
تعرف على أسعار الخضروات الجملة اليوم سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 15-7-2021 استقرارا لجميع الأصناف في سوق العبور للجملة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. 
 
وسجلت أسعار الطماطم  بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو. 
 
واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2. 5.5 جنيه للكيلو. 
 
وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.   
 
 

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سوق العبور اليوم

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