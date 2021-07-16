يتدرب فى حوش المنزل بأدوات بسيطة.. حكاية "حسين" بطل الجمهورية فى الكونغ فو

قنا _ فريق المحافظات

فى منزل بالقرب من الزراعات لا يجاوره سوى أصوات الذئاب ونباح الكلاب ليلًا ومخاوف لدغات الثعابين والعقارب التى تتسلل إلى داخل المنزل المسقوف بالأخشاب والمبنى من الطوب اللبن منذ سنوات، يعيش شاب برفقة والديه وإخوته ليخطى بثبات خطوات واسعة نحو تحقيق حلمه، على الرغم من صعوبته وتحمله الإنفاق على أسرته والعمل مع والده الذى يعانى من عجز وأمراض مزمنة فى صناعة أشكال من الجبس تستخدم فى أعمال البناء والديكور أمام منزلهم الصغير.

فمنذ نعومة أظافره حلم حسين الصاوي، الطالب فى الصف الأول الثانوي، من قرية ساقية القاضى بقنا، أن يصبح لاعبًا محترفًا لفنون القتال ولاسيما الكونغ فو والكيك بوكسيج، فوضع أمام عيناه وفى قلبه حب اللعبة، وأصبح يتمرن فى مركز الشباب بمفرده بأدوات بسيطة فى حوش المنزل وخارجه، وحافظ أيضًا على مستواه الدراسى حتى التحق بالثانوية العامة وساعده والده فى ذلك على الرغم من مرضه، فكان الداعم الأول له وساعده فى التدريبات وتحمل مشقة ابنه الذهاب إلى مدينة الغردقة أسبوعيًا للتدرب فى أحد النوادى مع مدربين متخصصين فى فنون اللعبة.

ومن الحلم إلى الحقيقة وضع الطالب أولى الخطوات للوصول إلى ما يتطلع وهى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكونغ فو والكيك بوكسينج، كما حصل على الحزام الأسود بعد سنوات من التمرين، متحديًا ظروفه المادية وصعوبات السفر.

وقال حسين الصاوى مصطفى إنه أحب فنون القتال ولعبة الكونغ فو من بداية الصف الرابع الابتدائى وشارك فى التدريب على اللعبة مع مدربه سيد عبد الحميد الذى شجعه على اللعب والتدريب رغم صعوبة المسافة التى يقطعها، وشارك معه فى عدة بطولات مثل بطولات الأحزمة وآخرها بطولة الجمهورية وتحقيق المركز الأول.

وأوضح حسين الصاوى أنه من الصعوبات التى تواجهه هى بُعد المسافة بين قنا والغردقة، وكذلك الأعباء المالية نتيجة الانتقال للتدريب بشكل أسبوعى، وكذلك المشاركة فى المسابقات، لافتًا إلى أنه يعمل مع والده للإنفاق على نفسه وأسرته، ويتدرب فى حوش المنزل بأقل الإمكانيات وبأشياء من مكونات الطبيعة على الأرض.

وتمنى اللاعب أن يصل إلى مرحلة متقدمة فى لعبة الكونغ فو، وأن يلتحق باللعب لمنتخب مصر والمشاركة فى بطولات دولية وتحقيق الحلم الذى كان يسعى إليه من الصغر، لإدخال الفرحة فى نفس والده وأسرته المساندة والداعمة له.

وأضاف الصاوى مصطفى، والد اللاعب، أن حسين أحب فنون القتال منذ الصغر والرياضة ومارس لعبة الكونغ فو فى مرحلة مبكرة، وساعده فى ذلك من خلال المشاركة معه فى التمرين بحوش المنزل، مؤكدًا أن نجله يقوم بالإنفاق على الأسرة من خلال العمل فى صناعة الجبس ومساعدته لأنه يعانى من مرض مزمن فى الوقت الحالي.

ولفت الصاوى مصطفى إلى أن نجله وأبناءه يعيشون فى منزل مبنى من الطوب اللبن ولا تصل إليه المياه العذبة وكذلك يواجهون خطر التعرض للدغات الثعابين والعقارب، وما يتمناه أن يصل نجله إلى مستوى متقدم فى اللعبة، وكذلك فى دراسته وأن يتم إعادة تأهيل منزله وتوصيل المياه له.



حسين الصاوي



تدريبات اللاعب



اللاعب يتدرب في حوش المنزل



حسين الصاوى _ بطل الجمهورية في الكونغ فو بقنا



اللاعب مع مدربيه



شهادة بطولة الجمهورية