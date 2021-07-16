اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نقيب المعلمين: حياة كريمة حققت تأثيرا ملحوظا فى معيشة سكان الريف

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:10 ص
نقيب المعلمين: حياة كريمة حققت تأثيرا ملحوظا فى معيشة سكان الريف خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بوجود دولة مدنية حديثة تمتلك القدرات الشاملة التي تبني وتتقدم في مختلف المجالات ، تضع وطننا الغالى مصر فى المكانة اللائقة بها وبشعبها العظيم.
 
وأكد نقيب المعلمين، عقب مشاركته فى حفل تدشين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، مساندة كل معلمى مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسى والوقوف خلفه، دعما ومساندة بالجهد والعمل لرفعة الوطن الغالى وحماية وصون أراضيه وحماية حقوقه، والثقة فى حكمة الرئيس وكل مؤسسات الدولة بحسن إدارة الملفات والقضايا التى تمس الأمن القومى ومنها قضية المياة وسد النهضة الأثيوبى .
 
وقال نقيب المعلمين، إنه من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة ، هى مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس السيسي ، التى حققت تأثير ملحوظ في حياة سكان الريف من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسكنية وغيرها من الخدمات.
 
وأوضح خلف الزناتي عقب مشاركته في انطلاق فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة " ، أن المشروع يهدف إلى القضاء على الفقر في الريف وتنمية وبناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات للمواطن الريفي بما يتناسب مع المعايير الدولية .
 
وأشار نقيب المعلمين إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد مدخل رئيسي للجمهورية الجديدة ، ونقلة غير مسبوقة في التنمية العمرانية في مصر ، مضيفاً أن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي لا حصر لها ومازال يقود مصر للأمام.
 

حياة كريمة

نقيب المعلمين

تنمية الريف

الجمهورية الجديدة

خلف الزناتى

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