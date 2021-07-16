موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 16-7-2021.. حظر تصدير الأكسجين

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 16-7-2021 عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة « الإيصال الإلكترونى »، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، وإصدار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة.



وزير المالية: إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى» خلال أيام أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

قال الوزير، إن شركة «مايكروسوفت» وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» تتوليان تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وزيرة التجارة تحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة "الصحة" و"الصناعة" أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، جاء ذلك بحسب القرار رقم 321 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 158 لسنة 2021 اليوم الجمعة. أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، جاء ذلك بحسب القرار رقم 321 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 158 لسنة 2021 اليوم الجمعة.

وسبق أن وافقت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال سبتمبر الماضي، بالسماح بتصدير الكحول بكل أنواعه ومشتقاته، بجانب الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، لجميع الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول ومشتقاته، والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

مكاتب البريد تعمل يومى السبت والأحد القادمين.. وإجازة العيد تبدأ من الإثنين يستقبل 500 مكتب بريد عملائه غدًا السبت لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية المختلفة، على أن تعمل جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها أكثر من 4000 مكتب على مستوى الجمهورية بعد غد الأحد لاستقبال العملاء، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بهيئة البريد لليوم السابع. يستقبل 500 مكتب بريد عملائه غدًا السبت لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية المختلفة، على أن تعمل جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها أكثر من 4000 مكتب على مستوى الجمهورية بعد غد الأحد لاستقبال العملاء، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بهيئة البريد لليوم السابع.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى لمكاتب البريد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وتستمر لمدة 6 أيام على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الجاري.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 3.7% خلال الأسبوع المنتهى ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10561.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.68% ليغلق عند مستوى 2474.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.39% مغلقًا عند مستوى 3428.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.5% مغلقًا عند مستوى 12979.61 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع في شهر يوليو بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 2964.23 نقطة. ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10561.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.68% ليغلق عند مستوى 2474.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.39% مغلقًا عند مستوى 3428.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.5% مغلقًا عند مستوى 12979.61 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع في شهر يوليو بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 2964.23 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 679.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 351.5 مليار جنيه إلى 364.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.4 مليار جنيه إلى 117.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.