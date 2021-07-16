معلومة قانونية.. ما هى الأدلة الجنائية؟.. القانون يجيب

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف الأدلة الجنائية وفقاً للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية تعريف مصطلح الأدلة الجنائية.

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن الأدلة الجنائية هي عبارة عن مجموعة من القرائن والتي من خلالها يمكن إثبات مجموعة من الحقائق التي تدور حول الجريمة بالإضافة إلى القدرة على نسبتها إلى فاعل معين، وتتنوع هذه الأدلة تبعًا لتنوع الجرائم كما يمكن الحصول عليها من مسرح الجريمة بحيث يعرف ذلك على أنه: "المكان الذي وقعت أو نفذت فيه الجريمة".

ويُمكن الحصول على هذا الأدلة من خلال أشخاص شاهدوا هذه الجريمة أو سمعوا بها أو عن طريق اعتراف مرتكبيها ولما لهذه الأدلة من أهمية كبيرة عند الجهات القضائية للوصول إلى الحقيقة فقد تم تقييدها بمجموعة من القيود والضوابط وذلك يعني أنه يجب أن تقوم هذه الأدلة على البرهان والمنطق، وأن يقتنع بها العقل وبالتالي فإن الأدلة الجنائية هي: "مجموعة من البراهين مقبولة بحكم القانون لا يمكن أن يتم إثبات وقائع الجريمة إلّا بواسطتها أمام الجهات القضائية سواء أكانت المحاكم أو دور النيابة العامة.