مصرع 3 أطفال غرقا لعدم إجادتهم السباحة بدار السلام وجرجا وأخميم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى 3 أطفال يقيمون بدائرة مراكز جرجا ودار السلام وأخميم بمحافظة سوهاج، مصرعهم غرقا، وذلك في 3 حوادث متفرقة تم إنتشال الجثامين الثلاثة بمعرفة قوات الإنقاذ البرى وتم نقلهم للمستشفيات المختلفة وتم وضعهم داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفنهم لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء دكتور مدير أمن سوهاج قد تلقى 3 بلاغات مختلفة من أخميم وجرجا ودار السلام مفادها غرق 3 أطفال بالترع ونظرا عدم غجادتهم السباحة لقوا مصرعهم غرقا داخل تلك الترع وتم إنتشال الجثامين الثلاثة للمتوفين وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات أن البلاغ الأول غرق طفل 13 سنة ويقيم بدائرة مركز السلام " وتم إنتشال الجثة "تم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والده 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى بغرق طفل بترعة الفاروقية دائرة مركز أخميم حيث تبين غرق طفل 11 سنة ويقيم دائرة المركز " وتم انتشال الجثة " تم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال جده 68 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام حفيده المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثالث بوصول طفل 3 سنوات ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفي جرجا العام " جثة هامدة " إدعاء غرق وبسؤال والده 60 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة نجع سعيد الشرقي بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحاضر اللازمة وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى المشرحة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفنهم.