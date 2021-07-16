اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 10:49 ص
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مصرع شخصين فى حريق ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:46 ص
مصرع شخصين فى حريق ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف _هانى فتحى

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لقى شخصين مصرعهما، اليوم الجمعة، فى حادث اشتعال النيران فى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد اشتعال النيران فى سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى .

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من "أحمد.م.ا" 25 سنة، و"عمر .ف.م" 30 سنة، ومقيمان المراغة بمحافظة سوهاج، جثتين وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى.

 

 

 

 


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