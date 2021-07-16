اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:38 م
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محافظ الجيزة يوجه بسرعة تطوير شارعى النيل والبحر الأعظم

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:05 م
محافظ الجيزة يوجه بسرعة تطوير شارعى النيل والبحر الأعظم أعمال تطوير شارعى النيل والبحر الاعظم
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعه أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارعي النيل و البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، ووجه المحافظ خلال تفقده شارع البحر الأعظم بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الأنترلوك والتنسيق لأرصفه المشاه وأماكن أنتظار السيارات.
 
كما شدد المحافظ علي حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها . 
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة .
 
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شارع النيل

شارع البحر الاعظم

رصف الطرق

الجيزة

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