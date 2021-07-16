اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 12:24 م
أكرم القصاص
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محافظ أسيوط يوجه بمتابعة المشروعات ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل.. صور

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:18 م
محافظ أسيوط يوجه بمتابعة المشروعات ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل.. صور محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركز منفلوط والقوصية
أسيوط – فريق المحافظات

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإنتظام سير العمل بجميع المواقع الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على المتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات والتعديات على حرم الطريق والأكشاك غير المرخصة ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية لإيجاد السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

جاء ذلك خلال لقائه هويدا شافعي رئيس مركز القوصية وحسام مهران رئيس مركز منفلوط ضمن سلسلة لقاءاته الدورية مع رؤساء المراكز لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بكل مركز. 

وأكد محافظ أسيوط في بداية اللقاء على التواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء ورفع كافة تراكمات القمامة أولاً بأول وكذا مراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة تسهيلاً على المواطنين وكذا وضع منظومة متكاملة للتخلص من القمامة وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلا عن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاق مركزه وتذليل أي عقبات قد تعترض تسليمها في المواعيد المحددة. 

كما وجه المحافظ بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المتعددين علي أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك مشدداً علي إسراع الخطى في استكمال وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة لتوفيق الأوضاع المخالفة.  

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمرور الميداني علي الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بكميات تكفي لإحتياجات المواطنين والإطمئنان علي مراعاتها كافة الإشتراطات الصحية والبيئية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة الإستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها والتأكد من إلتزام أصحابها من تطبيق نسبه الإشغال المقررة وإجراءات التباعد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذلك التنسيق مع مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها بمراكزهم بتنفيذ الضوابط في المساجد المقرر إقامة صلاة العيد بها ورش وتعقيم المساجد وتكثيف الحملات ورفع الإشغالات والقمامة من الشوارع المحيطة مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. 

محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركز منفلوط والقوصية ويوجه بتكثيف الحملات (1)
محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركز منفلوط والقوصية ويوجه بتكثيف الحملات 
محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركز منفلوط والقوصية ويوجه بتكثيف الحملات (2)
محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركز منفلوط والقوصية ويوجه بتكثيف الحملات 
محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركز منفلوط والقوصية ويوجه بتكثيف الحملات (3)
محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركز منفلوط والقوصية ويوجه بتكثيف الحملات
 
 
 

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