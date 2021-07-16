محافظ أسيوط يشدد على إنهاء أعمال المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج وأبنوب

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات تقدم خدمات أفضل للمواطنين فى القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة وتحسين مستوى النظافة والعمل على الحفاظ على البيئة بمراكز وأحياء المحافظة وهو ما تعمل عليه الدولة جاهدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووضع هذا القطاع الهام ضمن استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات ومحطات انتقالية وسيطة للتخلص من المخلفات الصلبة بشكل آمن بعدد من مراكز المحافظة لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد محافظ أسيوط، على الانتهاء من المحطات الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة الجارى إنشاؤها فى المواعيد المقررة بمركزى أبوتيج وأبنوب للاستفادة منها والوصول إلى بيئة نظيفة تحافظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية ومعايير الجودة فى تنفيذ الأعمال مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنازل وتكثيف حملات التوعية للمواطنين والمجتمع بأهمية التخلص الأمن من المخلفات الصلبة والقمامة لرفع مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز فضلاً عن ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وأوضح رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أن فريق من إدارة المخلفات الصلبة وتحت إشراف الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط قد قام بجولة تفقديه لمتابعة التجهيزات النهائية للمخطة الانتقالية بقرية الزرابى التابعة لمركز ابوتيج وأعمال الحفر والتجهيز الأولى لإنشاء المحطة الانتقالية بمركز أبنوب وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع والجدول الزمنى المقرر لمراحل المختلفة حتى الانتهاء من المشروع وتشغيله بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

يذكر أن مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبى EU"" والحكومة السويسرية ممثلة فى وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة وذلك بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة فى 4 محافظات من بينها أسيوط.

على جانب آخر، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالجهود التى تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة من خلال تضافر الجهود المعنية الحكومية والأهلية مما ينعكس إيجابياً على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة مؤكدًا أهمية عقد ندوات الآثار المترتبة على النمو السكانى وتعارضه مع النمو الاقتصادي.



المجلس القومي للسكان ينظم ندوة حول الواقع السكاني بأسيوط



تكريم المجلس القومي للسكان

المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج وأبنوب