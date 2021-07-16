لماذا تراجع عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى فى 2020.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2020، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، ويعرض "اليوم السابع" بالإنفوجراف بعض هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

- بلغ إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11404 عام 2020

- بلغ عدد الأجانب الذكور 9767 بنسبة 85.6%، 1637 من الإناث بنسبة 14.4% أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2020

- بلغ إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 14950 أجنبي عام 2019

- بلغت نسبة انخفاض عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري نحو 23.7% ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 (كورونا).

- بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8%

- بلغ عدد الأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2% عام 2020 .