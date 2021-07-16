كيف رسمت "حياة كريمة" الفرحة على وجوه أهالى قرية الغريرة فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تشهد محافظة الأقصر العمل بها على قدم وساق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى دعم وتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى، حيث نجحت المبادرة فى رسم البهجة والفرحة فى قلوب أهالى قرية الغريرة بمدينة إسنا، وذلك بالمشروع القومى لإعادة إعمار 41 منزلا وذلك بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه، فى مجلس قروى الكيمان بقرية الغريرة والتى تمت برعاية مؤسسات المجتمع المدنى.

ويقول اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، إن المبادرة ساهمت فى دعم أهالى قرية الغريرة التابعة لمجلس قروى أصفون، وذلك عبر تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع "بيوت الخير"، حيث تسلمت الأسر المستحقة بقرية الغريرة بمركز أسنا بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى بيوت الخير، حيث تأتى المرحلة الثانية من مشروع بيوت الخير وتستهدف إعادة بناء 431 منزلا فى محافظتى الأقصر والشرقية، وتنفيذ مشروعات لتوليد الدخل للأسر المستحقة ضمن المشروع، فضلا عن ترميم وتأهيل 2 دور أيتام فى محافظتى بنى سويف وأسيوط، وحرصت على استخدام مواد آمنة بيئيا فى عمليات إعادة البناء للمنازل، والتى بلغت تكلفتها 40 مليون جنيه، فضلا عن توفير فرص عمل من خلال تنفيذ مشروعات حرفية وتجارية مثل ورش النجارة، والبقالة، والأدوات المكتبية، وذلك لمساعدة السكان فى الحصول على مصدر دخل دائم يحقق لهم حياة كريمة.

وأضاف السكرتير العام المساعد بالأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه المشروع القومى لتأهيل وتطوير منازل قرية الغريرة يأتى فى إطار التعاون ما بين القطاع الحكومى والخاص من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيداً بالمجهودات المبذولة لدعم القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً من خلال إعادة بناء المنازل مع العمل على توفير فرص عمل للأهالى لضمان الحياة الكريمة لهم، مشدداً على كافة المسئولين بضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وتسهيل مهامهم فى دعم الإنسانية، موضحاً أن المشروع يشمل هدم وبناء 200 منزل تم تنفيذ منها 41 منزلا كمرحلة أولى بتكلفة 10 ملايين جنيه وتم افتتاحها، موضحاً أن المنزل بلغت تكلفته 244 ألف جنيه، حيث أن المنزل يتكون من حجرتين وصالة ومطبخ وحمام وباب جانبى حوش مواشى مبنى من المسلح والخرسانة، والمرحلة الثانية تشمل 159 منزلا سيتم بدء العمل بهم خلال الفترة المقبلة بالقرية.

وأوضح اللواء عماد أبو العزايم، أنه شهد مجلس قروى الكيمان بمدينة إسنا، خلال الشهور الماضية العمل على قدم وساق فى مشروع إعادة إعمار 41 منزلا بقرية الغريرة وذلك بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبمتابعة يومية من إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا.

وطبقا لاستراتيجية التنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، وهى بالمرحلة الأولى لتشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة) وقد تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع، أما المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).



أحد منازل قرية الغريرة



أسطح منازل قرية الغريرة باسنا



الأطفال فى سعادة داخل منازل قرية الغريرة



التشطيبات داخل منازل قرية الغريرة



المنازل بعد بناؤها بالقرية برعاية حياة كريمة



المنازل فى قرية الغريرة ضمن حياة كريمة



المنازل قبل تطويرها داخل القرية



تجميل المنازل ضمن مبادرة حياة كريمة



تجميل منازل القرية ضمن حياة كريمة



تجميل منازل قرية الغريرة بالاقصر



تجميل منازل قرية الغريرة بالرسومات المميزة



تجهيزات المنازل وتشطيبها ضمن حياة كريمة



تجهيزات مميزة لمنازل قرية الغريرة



تزيين المنازل ضمن حياة كريمة



جانب من انشاءات المنازل الجديدة بالقرية



جانب من خطط تطوير المنازل وبناؤها



حياة كريمة تدعم منازل قرية الغريرة



لهو الأطفال داخل المنازل الجديدة بالغريرة



منازل القرية بعد تطويرها ضمن حياة كريمة