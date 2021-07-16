كيف استعدت وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى؟

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف تعريفى يوضح الخريطة الكاملة لاستعدادات الوزارة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وشملت الاجراءات الآتي:

1- توفير كميات مناسبة من اللحوم بالاسواق:

تم الموافقة على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، و 70 ألف رأس من الأغنام الحية، بغرض الذبيح الفورى فصلا عن 6500 طن من اللحوم المصنعة.

2- طرح اعداد من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والابقار، والماعز والخراف بمزارعها، بسعر

50 جنيه للعجل الجاموسي، و58 جنيه للعجل البقري

، و60 جنيه للخراف

3- ضخ المزيد من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والألبان بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وتمثلت اسعار اللحوم البلدية بمنافذ 110 جنيه الضأن البلدي للكيلو، و 115 جنيه للكندوز البلدي للكيلو.

4- حملات بيطرية مكثفة على مستوى الجمهورية، شملت اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والاضاحي الحية، كذلك تنفيذ 90 زيارة ميدانية لأسواق المواشي والقرى والمنازل للاطمئنان على الماشية قبل عيد الاضحى ، وتكثيف حملات التفتيش على المجازر.

5- اصدار روشتة تشمل 12 نصيحة للمواطنين قبل شراء الأضاحي.

6- اعلان حالة طوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية خلال اجازة العيد.

7- انشاء غرف عمليات بكافة المحافظات لمنع التعدي على الاراضي الزراعية، والغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الاراضى.

8- العمل بنظام النوبتجيات والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لمنع اي تعدي على الاراضي الزراعية.

9- دعم المجازر على مستوى الجمهورية بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

10- تستقبل الوزارة شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام الخط ساخن 15500 و 19561

و تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710 .