قارب صيد يتسبب فى غرق طالب جامعى بنهر النيل بمنطقة أطفيح بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث غرق طالب جامعي بنهر النيل في أطفيح بمحافظة الجيزة، وأن الطالب مقيم بقرية الكداية، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وذكر أحد أصدقاء الطالب، أنه خلال تنزهه بصحبة أصدقائه بجوار نهر النيل، حاول إعادة قارب صيد لمكانه بعد أن سحبته المياه، فتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على تعرضه للغرق.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل في أطفيح، بمحافظة الجيزة، وكشفت التحريات أن الضحية فارق الحياة لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب جامعي تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، حيث تم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.