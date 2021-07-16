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فى اليوم السادس من ذى الحجة.. اللهم اكشف عنا هذا الوباء

الجمعة، 16 يوليه 2021 05:00 ص
فى اليوم السادس من ذى الحجة.. اللهم اكشف عنا هذا الوباء دعاء
كتب على عبد الرحمن

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يقدم "اليوم السابع" عدد من الأدعية المستحبة، والتي يمكن الإكثار منها، لاسيما في العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي يوافق منها اليوم، اليوم السادس من ذي الحجة، فالمعروف أن لهذه الأيام الأوائل من ذي الحجة مكانة خاصة في الإسلام، وجاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" أخرجه الترمذي في "سننه".
 
وفيما يلي أدعية مستحبة يمكن الدعاء بها في هذه الأيام الأولى من ذي الحجة: 
 
"اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا".
"اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا".
"اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة ".
 
 
 

اليوم السادس من ذي الحجة

ادعية ذي الحجة

العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل التسع الأوائل من ذي الحجة

فضل ذي الحجة

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