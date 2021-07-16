اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:32 م
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غرق شاب بشاطئ مصيف مطوبس فى محافظة كفر الشيخ

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:49 م
غرق شاب بشاطئ مصيف مطوبس فى محافظة كفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شاب يبلغ من العمر 28 سنة مصرعه غرقا بشاطئ البحر المتوسط بنطاق مركز مطوبس المغلق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى مطوبس المركزى.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطار من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بغرق شاب يبلغ من العمر 28 سنة، نتيجة الغرق بشاطئ البحر المتوسط بنطاق دائرة المركز.

وتبين من خلال الفحص أن الشاب يدعى "ض . م . أ" 28 عام، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى مطوبس المركزي.


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