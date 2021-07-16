عالم فيروسات إيطالى: بطاقة"المرور الخضراء"ترسم خطا فاصلا بين إلزامية اللقاح والفشل

فاطمة شوقى

قال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيزا بإيطاليا، فرانشيسكو مينكيتى"إننا نقف الآن بين فشل حملة التطعيم وإلزامية اللقاح"، وبين الوضع الراهن والإلزامية، هناك مرحلة وسيطة يمكن أن تكون بطاقة المرور الخضراء" فهى بمثابة خطا فاصلا بين الأمرين .

وأضاف عالم الفيروسات الايطالى في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإيطالية أن اقتراح بطاقة المرور الخضراء يجب أن يكون في الأساس على غرار ما كان بالنسبة لفرنسا، أي دعوة كبيرة لتأييد حملة التطعيم، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأوضح مينكيتي أنه يجب أن يكون اقتراحًا جادًا يرسم خطًا فاصلًا واضحًا بين من يحملون البطاقة ومن يفتقرون إليها، موضحا أنه إذا لم يتم تحديد قائمة محددة من الامتيازات لمن يمتلكونها، فلا فائدة منها.

وأشار عالم الفيروسات إلى أن، "الأمر متروك إذًا للسياسة لإيجاد التناغم الدقيق اللازم للإجراء، والذي يجب أن يتسم بمصداقية كافية ومتسقة لإثارة الانتباه والتأييد"، بل أن يكون مستدامًا بدرجة كافية أيضاً، وبالتالي يمكن التحكم فيه لكيلا يتحول إلى مزحة".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا تسجيل 2455 إصابة جديدة بالفيروس و9 وفيات خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، والاصابات المعلنة تؤكد وتيرة الارتفاع في الاصابات اليومية في إيطاليا، حيث كانت أمس الاربعاء 2153 حالة، وفوق ذلك 1394 حالة يوم الخميس الماضي.

ومع إجراء 190922 مسحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، أي أقل بـ 20 ألف مسحة عن الأمس، ارتفع معدل الإيجابية من 1% إلى 1.3%.

وتراجع عدد المرضى بأقسام المستشفيات العامة اليوم بواقع 19 مريضا ليصبح مجموعهم 1089 مريضا. أما المرضى بوحدات العناية المركزة فيبلغ عددهم اليوم 153 بزيادة مريضين جديدين.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و278 ألفا و319 بالوباء، منهم 127 ألفا و840 حصد أرواحهم الفيروس، وإرتفع عدد المتعافين إلى 4 ملايين 109 آلاف و579 بعد شفاء 3246 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

كما تراجعت الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، بعد يومين متتاليين من الارتفاع بمقدار 800 حالة، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 40 ألفا و900 مصابا، منهم 39 ألفا و658 بالحجر الصحي المنزلي.