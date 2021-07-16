عاجل.. اليوم السابع يطلق أحدث إصداراته.. "تطبيق تليفزيون اليوم السابع"

يطلق اليوم السابع أحدث إصداراته، تطبيق تليفزيون اليوم السابع، الذى يضمن لك أوسع تغطية إخبارية وتليفزيونية على مدار الساعة ، ويضع العالم بين يديك على الموبايل .

تطبيق تليفزيون اليوم السابع يحقق مفهوم التطبيق الإخبارى العصرى الذى يجمع بين مختلف الوسائط الإخبارية في باقة واحدة ، يأتي في مقدمتها المادة التلفزيونية من نشرات للأخبار وتعقيب على الأحداث العاجلة وتقارير مصورة وبرامج منوعة واستطلاعات للرأي ومواد درامية ولايف مباشر من مواقع الأحداث .

تطبيق تليفزيون اليوم السابع ، يأتي في إطار سعى اليوم السابع دائما إلى التطوير والتجديد ، لمواكبة ما يحدث في العالم وحتى يقدم للقراء الأعزاء ما يرضيهم ويحقق طموحهم، سواء على مستوى الأخبار ومتابعاتها، أو الخدمات وما يستجد عليها، أو الترفيه ومجالاته التي باتت عنصرا مهما فى تفضيلات القراء والمستخدمين.

وفى عالم إعلامى تحكمه الـ smart media بات لزاما على "اليوم السابع" تطوير الأدوات الإعلامية التقليدية، لتتسع أكثر من رصد الخبر وعرضه، إلى التطور فى تدعيم "الخبر" بالصور وتوثيقها بالفيديو، لتترسخ حقيقة "الخبر المدمج"، ومن ثم تحليل "الخبر" وتأثيره على القارئ، بشكل بسيط وسلس، يستجيب للنسبة الأغلب من القراء والمستخدمين التي تطالع الأخبار وتستهلك الخدمات ومواد الترفيه عبر الموبايل ، أو بمعنى آخر نكون أمام تطبيق تليفزيون اليوم السابع

ووفق أحدث الإحصاءات والدراسات، فإن مستهلكى الأخبار والموضوعات من خلال شاشة الموبايل الذكى، يمثلون نحو 85% من مستهلكى الأخبار والخدمات والمواد الترفيهية، ومن ثم، لابد أن يستجيب "اليوم السابع" لتفضيلات المستخدمين، من خلال وسيلة سهلة وجذابة تستطيع تقديم الأخبار والخدمات ومواد الترفيه، في باقة واحدة تناسب القطاع الأكبر من المستخدمين ،أو باختصار يقدم للقراء والمستخدمين تطبيق تليفزيون اليوم السابع.

شاهد أينما كنت في تطبيق تلفزيون اليوم السابع، وأيا كان نوع الموبايل الذى تفضل أن تستخدمه ، أندرويد ، IOS، هواوى ، ليصلك العالم أجمع في التوقيت المناسب .. تطبيق تلفزيون اليوم السابع .. أهلا بك في المستقبل.

ترقبوا خلال الأيام المقبلة أحدث إصدارات اليوم السابع، تحت شعار "أهلا بك فى المستقبل".