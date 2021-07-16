ضبط 22 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدامى ببلبيس‎‎ فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر ومحلات بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم –أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية" بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية " وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط 22 طنا و941 كجم دجاج بمجزر للدواجن و175 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامى بمركز بلبيس، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.