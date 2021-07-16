اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 09:26 ص
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صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ4623 عاملا غير منتظم بأسيوط

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:25 ص
صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ4623 عاملا غير منتظم بأسيوط وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.
 
وأعلن  حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أنه جارى صرف منحة عيد العمال ، وعيد الأضحى المبارك  لنحو 4623 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي حتى 14  أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها .
 
وقال: إنه سوف يتم صرف مبلغ 4 ملايين و334  ألف جنيه، بواقع 1000 جنيه لـ 4334 عاملا، فضلاً عن صرف 144 ألفاً و 500 جنيه ، لـ 289 عاملاً ، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
 
 

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