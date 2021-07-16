"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1392 مواطنا بقرية الوفاء بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الوفاء بمركز سمالوط، خلال يومى 14 و15 يوليو الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1392 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 268 حالة جراحة و380 حالة أطفال و163 باطنة و89 قلب و91 نساء و54 تنظيم أسرة و88 أسنان و184 جلدية و75 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 93 تحاليل مختلفة وعمل 69 حالة موجات صوتية، وعمل 12 حالة رسم قلب وعمل 6 حالة أشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 142 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ10 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 93 مترددا، وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.