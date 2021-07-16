"سكة السلامة".. "مكافحة الإدمان" تصل محطات القطار للتوعية بأضرار المخدرات

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ مبادرة "سكة السلامة" فى العديد من الهيئات والمرافق الحيوية، وتم بدء تنفيذها أيضا داخل محطات القطارات بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرفع الوعى الركاب بمخاطر وتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تنفيذ المبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات خاصة فى المرافق الحيوية، حيث يتم تنفذها داخل محطة مصر بالتوازى مع تنفيذها أيضا بمحطات مترو النفاق، وتستهدف المبادرة إلى إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن.

ووجهت الوزيرة، بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المخدرات خاصة فى المرافق الحيوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جار تنفيذ المبادرة فى محطات مترو الإنفاق للخطوط الثلاثة كما تم بدء تنفيذها أيضا داخل محطة مصر كمرحلة أولى، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعى الصندوق لنشر الوعى بين المواطنين المترددين على محطات هذه المرافق، والخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك تعريفهم بأنواع المخدرات المستحدثة، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات والتعامل مع الحالات المرضية.

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والشباب من مختلف الفئات والمراحل العمرية والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى.

كما يتم حاليا بث إعلانات حملة "أنت أقوى من المخدرات" داخل محطة مصر من خلال شاشات عرض كبيرة والتى تستهدف توعية الشباب والفتيات بأضرار المواد المخدرة، كما يقوم المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب داخل محطة مصر تتضمن الأضرار السلبية عن الإدمان.