سقوط صاحب شركة وعامل بحوزتهما 164 ألف عبوة دواء فاسدة فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب شركة وعامل بحوزتهما 164 ألف قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة داخل سيارة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وعامل بذات الشركة، اثناء إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".

وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، كما أقر بإدارته مخزن "بدون ترخيص" بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخله على (قرابة 164,339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة" - مبلغ مالى).

وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط، أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية