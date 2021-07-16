اليوم السابع
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سحب 4 آلاف رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:16 ص
سحب 4 آلاف رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة تركيب الملصق الالكتروني
كتب محمود عبد الراضي

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سحبت الجهات المعنية، 4119 رخصة مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:
 
- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
 
ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
 
- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
 
ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية. 
 
- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
 

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الداخلية

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وزارة الداخلية

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