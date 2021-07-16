ريمون صفوت بعد تكريمه بمؤتمر حياة كريمة: إحساس لا يوصف

المنيا - حسن عبد الغفار

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اثنين من أبناء محافظة المنيا لما لهم من دور بارز خلال الأيام الماضية، جاء ذلك خلال المؤتمر الكبير برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى التحول الرقمى وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، عبير عبد الرحمن ماضي، المهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دور بارز فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم .

وقال ريمون صفوت شفيق، إنه تعين سنة 2008 ضمن المعينين بمركز المعلومات، وأنه يقيم بمحافظة المنيا، مضيفا: أننا نعمل فى إدارة التحول الرقمى بديوان عام محافظة المنيا، وعملنا يقوم على متابعة المشروعات ميدانيا ورفع الأحداث، وربطها على موقع إلكترونى خاص بحياة كريمة لمتابعة المشروعات مجانا ونسب التنفيذ للمشروعات .

وتاببع ريمون: لم أكن أعلم بالتكريم ولكننى فوجئت منذ يومين بدعوتنا لحضور التكريم، كان إحساسا كبيرا وشيئا عظيما وإحساسا لا يوصف.

وأضاف ريمون: نتابع مع نائب المحافظ وضع خطط العمل، وعن نسب تنفيذ المبادرة قال ريمون: إن نسب التنفيذ متغيرة حسب المشروعات .