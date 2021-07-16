رصف عدد من الطرق بقرى الوادى الجديد بتكلفة 28.5 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من رصف طرق قرية ناصر الثورة على مرحلتين بطول 4.5 كيلو متر، كما يجرى حاليا العمل برصف شوارع قرى كل من صنعاء وبولاق والمنيرة بطول 2 كم بكل منهم بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما يتم تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية بقرى أسمنت والمعصرة والشيوخ مفتاح بأطوال تبلغ 5 كم، حيث تم إنشاء طبقة التربة الزلطية، وسيتم الانتهاء من باقى الأعمال خلال الأسبوع القادم، مؤكدا أن تكلفة مشروعات رصف الطرق بالقرى فى الداخلة بلغت حوالى 18.5 مليون جنيه.