اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رصف عدد من الطرق بقرى الوادى الجديد بتكلفة 28.5 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 ص
رصف عدد من الطرق بقرى الوادى الجديد بتكلفة 28.5 مليون جنيه ضمن حياة كريمة رصف قرى المراكز التي تنفذها المحافظة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من أعمال الرصف بعدد من قرى مركزى الخارجة والداخلة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 28.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ خطة رصف قرى المراكز التى تنفذها المحافظة للعام المالى الحالى. 

وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من رصف طرق قرية ناصر الثورة على مرحلتين بطول 4.5 كيلو متر، كما يجرى حاليا العمل برصف شوارع قرى كل من صنعاء وبولاق والمنيرة بطول 2 كم بكل منهم بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما يتم تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية بقرى أسمنت والمعصرة والشيوخ مفتاح بأطوال تبلغ 5 كم، حيث تم إنشاء طبقة التربة الزلطية، وسيتم الانتهاء من باقى الأعمال خلال الأسبوع القادم، مؤكدا أن تكلفة مشروعات رصف الطرق بالقرى فى الداخلة بلغت حوالى 18.5 مليون جنيه.
 
 

 


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