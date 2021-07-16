رئيس النصر للمبانى: مبادرة حياة كريمة الأعظم فى تاريخ مصر

كتب عبد الحليم سالم

تواصل مبادرة حياة كريمة ، إنجاز مئات المشروعات فى مختلف قرى مصر فى مختلف مناحى الحياة، مما يساهم فى تغيير حياة نحو 60 مليون مواطن بشكل جذرى.

وينفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل.

وتعد مبادرة حياة كريمة، المبادرة الأهم فى تاريخ تطوير مصر، خاصة تطوير الريف المصرى، حيث تستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن بتكلفة تزيد عن 600 مليار جنيه فى 1500 مركز ومدينة وتابع.

وحول أهمية المبادرة اشار المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والانشاءات ايجيكو، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن حياة كريمة هى المبادرة الأهم والأعظم فى تاريخ مصر، من حيث حجم التأثير والاستفادة للشعب.

أضاف أحمد أبو شبانة لـ"اليوم السابع" أن حجم المبادرة يمتد تقريبا فى كل ربوع مصر، كما يتضمن كل المشروعات بداية من المرافق إلى المبانى الخدمية المتنوعة بما تحتويه من مشروعات زراعية وكهرباء ورى وطرق وصحة وتعليم وخدمات.

أوضح أنها مبادرة يتغير وجه الحياه فى ريف مصر ولم يسبق فى تاريخنا أن شهد مبادرة بكل هذا الكم من المشروعات الخدمية، لافتا إنه علاوة على خدمة الشعب فالمبادرة خدمت الشركات التى نشطت من خلال العمل فيها، على سليل المثال نقوم بتنفيذ مشروعات فى ادفو وفى مغاغة ب1.4 مليار جنيه ضمن حياة كريمة.