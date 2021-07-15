اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 11:34 ص
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3 مراحل رئيسية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتصل لجميع القرى.. تعرف عليها

الخميس، 15 يوليه 2021 11:21 ص
3 مراحل رئيسية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتصل لجميع القرى.. تعرف عليها مبادرة "حياة كريمة"
كتب على عبد الرحمن

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تعمل مبادرة حياة كريمة " البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، لتطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية"، من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركز موزعة على 20 محافظة"، وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
 
ويتم تنفيذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة"، على 3 مراحل رئيسية وهى: 
المرحلة الأولى من المبادرة:
تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.
المرحلة الثانية من المبادرة:
القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
المرحلة الثالثة من المبادرة:
القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.
 
 
وينفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل اهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الابنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الري، وزارة الشباب، وزارة البترول، كما ان وزارة التنمية المحلية تلعب دور رئيسى فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس.
 
 
 
تنفيذ مشروع رصف طريق تجمع ريفي سيدى شبيب
تنفيذ مشروع رصف طريق تجمع ريفي سيدى شبيب

تنفيذ مشروع رصف مدخل التجمع ريفي 2.6 كم
تنفيذ مشروع رصف مدخل التجمع ريفي 2.6 كم

تنفيذ مشروع كوبرى المهدية على ترعة النوبارية
تنفيذ مشروع كوبرى المهدية على ترعة النوبارية

توصيل الغاز الطبيعى
توصيل الغاز الطبيعى
 

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

التنمية المحلية

مشروعات حياة كريمة

المحليات

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