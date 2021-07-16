"حياة كريمة" تغير حياة الملايين.. تعرف على إنجازات المبادرة فى القرى حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

تواصل مبادرة حياة كريمة، العمل ضمن "البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، لتطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية"، من خلال رفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية والتحتية، ضمن خطة تطوير القرى.

ويرصد اليوم السابع أبرز إنجازات مبادرة "حياة كريمة" حتى الآن:

أولاً إنجازات مبادرة حياة كريمة لتوفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية:

1. 1100 فصل تعليمى جديد تم إضافته يستوعب حوالى 44 ألف تلميذ

2. 51 وحدة صحية تم التطوير الشامل لها باستثمارات 457 مليون جنيه

3. 22 مركزا شبابيا تم تطويره باستثمارات 38 مليون جنيه

4. 117 ألف مستفيد تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان من خلال القوافل الطبية

5. 1457 عملية جراحية و7212 عملية عيون تم تنفيذها

6. 2705 فصل تعليمى جديد تم إضافته بتكلفة مليار جنيه

7. توفير فرص عمل، حيث تم توفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، و28 ألف فرصة عمل دائمة تم توفيرها من خلال قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب باستثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه.

ثانيا إنجازات مبادرة حياة كريمة لتوفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية حيث تم:

1. 94 % من القرى تم تغطيتها بخدمات مياه الشرب بدلاً من 86%

2. 141 ألف م3/يوم كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بدلاً من 74 ألف م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه

3. 16 ألف تدخل تم تنفيذه لتوفير سكن كريم، استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن

4. 47 قرية تم تغطيتها بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من 1 مليار جنيه

5. 125 مشروعا تم تنفيذه فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه

6. 188 كم طرق تم رصفها باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه

7. 59 قرية تم الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعى بها.