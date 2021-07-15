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آلاف المشروعات لملايين المصريين فى قرى الريف ضمن حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 15 يوليه 2021 03:32 م
آلاف المشروعات لملايين المصريين فى قرى الريف ضمن حياة كريمة.. اعرف التفاصيل مبادرة "حياة كريمة"
كتب على عبد الرحمن

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يرصد "اليوم السابع" فى الفيديو جراف التالى، جهود مبادرة حياة كريمة العمل ضمن "البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، لتطوير كافة القرى المصرية، والتى يستفيد منها الملايين من المواطنين فى حوالى 4600 قرية.
 
1. 1100 فصل تعليمى جديد تم إضافته يستوعب حوالى 44 ألف تلميذ
2. 51 وحدة صحية تم التطوير الشامل لها باستثمارات 457 مليون جنيه
3. 22 مركز شباب تم تطويره باستثمارات 38 مليون جنيه
4. 117 ألف مستفيد تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان من خلال القوافل الطبية
5. 1457 عملية جراحية و7212 عملية عيون تم تنفيذها
6. 2705 فصل تعليمى جديد تم إضافته بتكلفة مليار جنيه 
7. توفير فرص عمل، حيث تم توفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، و28 ألف فرصة عمل دائمة تم توفيرها من خلال قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب باستثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه.
8. 94 % من القرى تم تغطيتها بخدمات مياه الشرب بدلاً من 86% 
9. 141 ألف م3/يوم كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بدلاً من 74 ألف م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه
10. 16 ألف تدخل تم تنفيذه لتوفير سكن كريم، استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن 
11. 47 قرية تم تغطيتها بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من 1 مليار جنيه 
12. 125 مشروعاً تم تنفيذه فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه
13. 188 كم طرق تم رصفها باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه 
14. 59 قرية تم الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعى بها.
 
 

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

التنمية المحلية

مشروعات حياة كريمة

المحليات

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