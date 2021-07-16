حياة كريمة بالأقصر.. كيف ساهمت المبادرة فى دعم قرى مدينة إسنا "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر العمل على قدم وساق فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وفى هذا الصدد قال إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة الأمير أحمد مصطفى رئيس مجلس قروى النجوع، وعبد الباسط محمد مدنى نائب مدير إدارة شركة مياه الشرب، أنه تم العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية باويل التابعة لمجلس قروى النجوع، والجارى العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير (PVC) 6 بوصة بطول 2.9كم ، و4 بوصة بطول 5 كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا أنه تم فى تلك القرى العمل فى إنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجارى العمل به، كما أنه جار العمل بصيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتى تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحى والأثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما يجرى إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون والجارى العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، بعد أن تمت إزالة مبنى وحدة الشئون القديم ومبنى الكهرباء، وأيضا يتم العمل فى إنشاء مركز شباب المعلا والجارى العمل به والذى سيضم مبنى إداريا مكونا من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية.

وأوضح رئيس مدينة إسنا أنه عقد مؤخراً اجتماع موسع بحضور نواب رئيس مركز ومدينة إسنا ومسئولى مياه الشرب والغاز والكهرباء، والصرف الصحى والاتصالات والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة والرى والتضامن الاجتماعى، وذلك بشأن بحث سبل التعاون والإسراع فى معدلات التنفيذ لكافة المشروعات داخل قرية النجوع وتذليل أى عقبات حتى تصبح قرية نموذجية يحتذى به على مستوى الجمهورية داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الاجتماع تم عمل محضر تنسيق أعمال بين جميع الجهات مع الالتزام بإنهاء كافة الأعمال حسب الجدول الزمنى الموضح، حيث وجه رئيس المركز بتضافر الجهود وبذل قصارى الجهد لإنهاء الأعمال فى الموعد المحدد وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وكان محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، عقد لقاء موسعا بقرية النجوع مركز إسنا جنوب الأقصر، وجاء اللقاء لبحث سبل التعاون والإسراع فى معدلات التنفيذ لكافة المشروعات داخل قرية النجوع، وتذليل أى عقبات حتى تصبح قرية نموذجية يحتذى به على مستوى الجمهورية داخل المبادرة الرئاسية، وخلال اللقاء تمت مناقشة نسب تنفيذ الأعمال ومعدلات الأداء لكافة المشروعات من صرف صحى، ومياه شرب، وكهرباء، واتصالات، وأبنية تعليمية، ومراكز شباب، ورصف طرق، وتبطين ترع، وغاز كما تم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية، وتعهد الجميع بإنهاء كافة الأعمال داخل القرية قبل شهر ونصف حتى تصبح القرية نموذجية لكافة المشروعات.

واستمع السكرتير العام خلال اللقاء إلى طلبات المواطنين التى أكد أنه تم إدراجها وجار العمل بها خلال المبادرة الرئاسية، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة فى العمل والإسراع فى معدل التنفيذ موجها الشكر للجميع على ما يبذلونه من مجهود لأجل تنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه، وفى نهاية اللقاء تم تفقد الأعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى النجوع والجارى العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين.



إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية باويل بمدينة إسنا



جانب من لقاء مناقشة مشروعات حياة كريمة بمدينة اسنا



دعم شبكات المياه بقرى اسنا



رئيس مدينة إسنا يناقش تنفيذ مشروعات قرية النجوع ضمن حياة كريمة



مشروع احلال وتجديد شبكات المياه بالقرى



مشروعات توصيل المياه بقرى الاقصر