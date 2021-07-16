اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 05:02 م
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حماية المستهلك بالمنوفية: ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بشبين الكوم

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:58 م
حماية المستهلك بالمنوفية: ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بشبين الكوم المضبوطات
المنوفية - محمد فتحى

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شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين وشرطة المسطحات حملة تفتيشية مكبرة بأحد المصانع لتصنيع اللحوم المجمدة بقرية شنوان بمركز شبين الكوم، أسفرت عن ضبط 1500 كجم لحوم مجمدة ومجهولة المصدر معبأة فى كراتين ومدون عليها بيانات يسهل محوها والتلاعب بها، بالإضافة إلى 167 كجم لحوم مفرومة ومجمدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

 

كما تم ضبط 75 شيكارة مجهولة المصدر مدون عليها بروتين صويا تستخدم فى خلط اللحوم المفرومة، و80 كجم عسل نحل مجهول المصدر ومعبأ فى برطمانات، بالإضافة إلى 10 آلاف استيكر ورقى.

 

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة جنح مركز شبين الكوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط والإشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلاً عن الامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكداً بتطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.


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