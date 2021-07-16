اليوم السابع
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حبس عامل قتل صاحب سوبر ماركت بـ"مفك" فى حلوان 4 أيام على ذمة التحقيق

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:50 م
حبس عامل قتل صاحب سوبر ماركت بـ"مفك" فى حلوان 4 أيام على ذمة التحقيق كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان،  بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بسبب مشادة كلامية بينهما .

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لقيامه بقتل صاحب سوبر ماركت فى منطقة حلوان، بعدما تعدى عليه بمفك بسبب خلاف على شراء بعض المستلزمات منه ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من احدى المستشفيات باستقبالها صاحب سوبر ماركت متوفى نتيجة لإصابته بعدة طعنات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتمكنوا من القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم تحريز الأداة المستخدمة في الحادث، وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق فى الواقعة.


حلوان

عامل يقتل صاحب سوبر ماركت في حلوان

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