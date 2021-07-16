تفانت فى عملها التطوعى فكرمها الرئيس.. حكاية غادة خديوى مع خدمة المجتمع.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

منذ صغر سنها وهي تجتهد وتبذل أقصى ما لديها من أجل التفرد والتميز فهي تختلف عن أقرانها وترى أن المستحيل هو الممكن بالعمل والاجتهاد وهو ما ترجمته مسيرة حياتها رغم صغر سنها وهي المسيرة الحافلة بالإنجازات العلمية والمجتمعية والعمل التطوعي والتى توجتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر الأول لـ"حياة كريمة".

هي الدكتورة غادة خديوي سيد جلال هدية منسق مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد ومعاون اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لشئون خدمة المجتمع وخريجة الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة (PLP) وهي حاصلة على بكالوريوس الطب البيطري وتعمل في الحقل الأكاديمي بمجال تخرجها وتشرف على ملف مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد.

كما شاركت الدكتورة غادة خديوي فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة الوادى الجديد، لاستعراض التحديات والصعوبات والخطط الاستثمارية فى المحافظة بحضور 14 وزيراً ومسئولاً، ورجال الأعمال وممثلين عن الجمعيات الأهلية وعدد من شيوخ القبائل والعمد وبعض شباب الجامعات.

وشاركت غادة في نموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب الوطنى السابع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث قامت بدور ممثل وزير التموين في التجربة وحصلت على العديد من شهادات التقدير وشاركت في عدد كبير من المؤتمرات وحاضرت في ندوات تثقيفية ولها دور رائد في العمل التطوعي والخدمي بالمحافظة.



غادة خديوي معاون محافظ الوادي الجديد



غادة خديوي معاون محافظ الوادي الجديد